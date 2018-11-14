HABER

İçişleri Bakanı Soylu'dan El Bab'daki askerlere moral

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Bakan Süleyman Soylu, Suriye'de terörden arındırılan bölgeyi ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ile yaptığı görüntülü telefon görüşmesi aracılığıyla askerlere seslendi - Soylu: - "Arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu görev, gayret, bilinç aslında bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir" - "Ailelerinizden, evlerinizden, barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir" - "Bizler gelecek nesillerimize miras olarak insanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz, minnettarız ve müteşekkiriz"

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının ortaya koyduğu görev, gayret ve bilincin dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek "Ailelerinizden, evlerinizden, barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir." dedi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, terörle mücadele ve sınır güvenliği için Suriye'nin El Bab kentinde bulunan Jandarma ve Kara Kuvvetleri unsurları ile bölgede İnsani Yardım Koordinasyon Merkezince yürütülen çalışmaları denetledi. Esnafı ve yerel meclisi ziyaret ederek halkla sohbet eden Gül, öğle yemeğini askerlerle karavanadan yedi. Hizmetlerinden dolayı askerler ile bölgede görev yapan kamu görevlilerine teşekkür eden Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Soylu, askerlere seslenerek her birine teşekkür ettiğini söyledi. Vali Gül’ün bölgeyi ziyaretini önemsediğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Görev alır almaz, El Bab’da, o bölgede sükunet, huzur için milletimizin vicdanını oraya yansıtan bütün kahramanlarımızı ziyaret etmenizden dolayı sizi çok tebrik ediyorum. Orada bulunan gerek Jandarmamıza gerek Kara Kuvvetleri unsurlarımıza selamlarımı, muhabbetlerimi ve sevgilerimi iletiyorum. Orada yaptıkları görev, aslında hem ülke olarak göğsümüzü kabartıyor ama başka bir şey daha gerçekleştiriyor, dünyaya vicdanın nasıl hakim olabileceğini ve bütün dünyaya huzursuzluğun nasıl huzura dönüşebileceğini ifade ediyorlar. Geçmişimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkıyorlar ve büyük bir miras bırakıyorlar. Allah razı olsun, her birine hem milletimizin hem bizlerin duası sonsuzdur.

Allah'a hamdolsun bizi böyle bir milletin parçası yaptı. Sadece kendinden sorumlu değil, aynı zamanda etrafındaki coğrafyadan hem de dünyadaki haksızlıklarda da 'Boş ver, ne olursa olsun.' diyenlerden değil, her şeyi kendine dert eden bir milletin parçası yaptı. Burada arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu görev, gayret, bilinç aslında bütün dünyaya örnek teşkil etmektedir. Bu vesileyle sizin de bu ziyaretinizi önemsiyorum çünkü ne bizim kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarımız orada yalnızdır ne de orada yaşayanlar yalnızdır. Bunu çok net bir şekilde sağlayarak adım attınız."

- "Herkes dua ediyor"

Bakan Soylu, askerlerin selameti için 81 milyonun dua ettiğini vurguladı. Türk halkının yanı sıra milyonlarca insanın da TSK'nın oradaki görevinin kutsiyetini anladığını ve dua ettiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ailelerinizden, evlerinizden, barklarınızdan uzak, orada yaşayan insanların huzurunu sağlamak için ortaya koyduğunuz fedakarlık ve erdem tarih boyunca önemli bir şekilde yad edilecektir. Bizler gelecek nesillerimize miras olarak, insanlığın erdemini kaybetmeyen büyük bir milletin asaletini bırakıyoruz. Bunda büyük bir katkı sahibisiniz, minnettarız ve müteşekkiriz. Bir taraftan terörle mücadele ediyorsunuz. Diğer taraftan da oradaki asayişi temin edenlere de büyük destek veriyorsunuz. Bunun da farkındayız. Allah gayretinizi daim etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Milletimizin asil yüzünü, şefkatli yüzünü, merhametli yüzünü temsil ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun."

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldıVatandaş akın etti! İki günde 1 aylık satış yapıldı
Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldiSosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi
Orhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılarOrhan Veli'yi 10 kilometre boyunca şiirlerle andılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
El Bab Gaziantep Gaziantep Valisi Davut Gül İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

MasterChef'ten diskalifiye olan Murat Özdemir canlı yayında küfür etti! Murat Survivor'a gidecek mi?

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

2019 maaş zammı ortalaması belli oldu!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

Komşuları gece yarısı pencereye gelip... 'Biz böyle çok yaptık'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, 'Kadir Mısıroğlu' ziyareti açıklaması

İlginizi Çekebilir

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Devletin gizli belgelerini PKK'lı teröristlere gönderiyormuş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar 2 gün tatil edildi

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Son dakika! Çorlu'da Atatürk büstüne baltayla saldıran kadın serbest bırakıldı

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Sosyal medyadan yardım istemişti! Gizem’den acı haber geldi

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den 15 Kasım Perşembe yarın için son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.