HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

"Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, AFAD'da Deprem Hazırlık Toplantısı'nda oldukları sırada deprem haberinin geldiğini ve bölgeyle irtibat kurduklarını söyledi.

Depremin Sivrice merkezde olduğunu anlayınca Elazığ Valisi Çetin Oktay'la irtibat kurduğunu dile getiren Soylu, şu bilgileri verdi:

"Şu andaki durumu söyleyeyim. Elazığ Sivrice, Elazığ Maden aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol Malatya, buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Yine Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var. Köylerden sağlıklı bir bilgi almaya çalışıyoruz. Yine Doğanyol'da bu şekilde."

Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu aktaran Soylu, "O dakikadan itibaren bölgedeki tüm ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Tüm arama kurtarma ekiplerimizi oralara gönderdik. Ancak şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntıların yaşandığını, sadece Sivrice'de değil çevre ilçelerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntıların oluştuğunu kaydetti.

Bütün tedbirleri aldıklarını, köylerde muhtarlarla irtibat kurduklarını dile getiren Soylu, zaman geçtikçe bilgileri kamuoyuna vermeye çalışacaklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde depremMalatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2)İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2)
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

'Sevda bana yatak odasından...'

'Sevda bana yatak odasından...'

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem sonrası önemli uyarı

AFAD'dan deprem sonrası önemli uyarı

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ’daki deprem büyük paniğe neden oldu

Büyük panik! Balkondan atladılar

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.