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İçişleri Bakanı Soylu'dan "fahiş fiyat" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

Bakan Süleyman Soylu, valiliklere gönderdiği genelgeyle kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınmasını istedi - Fahiş fiyat uygulayanlar için valiliklere "genel emir" çıkarma konusunda talimat verildi - Emirlere uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanması istendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valiliklere gönderdiği genelgeyle kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınmasını istedi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmadan yararlanarak stokçuluk yapan ve fiyatlarını fahiş şekilde artıran işletmelere karşı harekete geçti.

Bakan Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Genelgede, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini ve refahını tehdit edici bir durum oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. maddesinde yer alan "Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler" hükmü hatırlatılarak valiliklere "genel emir" çıkarma konusunda talimat verildi.

- "Stokçuluk yapılmayacak"

Öte yandan genelgede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. maddesinde, bir malın sunumu ve satışından kaçınma ile bir hizmetin sunumundan kaçınma hallerinin denetimi, uygulanması ve izlenmesine ilişkin görevlerde belediyelerin yetkili kılındığı ifade edildi. Yetkili idarelerin, doğrudan veya Bakanlığın talebi üzerine, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca denetim ve önlemleri almakla görevli olduğunun aktarıldığı genelgede, bu hükümlere dayanılarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla valiliklerden fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili tedbirler alınması istendi.

Genelgede bu tedbirler, şöyle sıralandı:

"İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harfler okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek."

Tedbirlere ilişkin, genel emre uymayanların tespit edilmesi halinde, Kabahatler Kanunu çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak ve idari para cezası uygulanacak.

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