HABER

İçişleri Bakanı Soylu’dan Gaziler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Gaziler Günü mesajında, “Sadece bir hatırlama, bir anma, hakkını teslim etme günü değil, esasında milletçe hissettiğimiz bir gurur gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü dolasıyla bir mesaj yayımladı. Soylu mesajında, “Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’den, güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, öncesindekilerden sonrasındakilere kadar tüm gazilerimiz, esas itibarıyla bu milletin bekasının sigortası olmuşlardır. Çünkü bir ülkede “gazi” varsa, “gaza” da vardır. “Gaza” varsa, uğrunda şehadetin bile göze alındığı çok değerli bir vatan, çok değerli bir bayrak ve onları korumaya, geleceğe taşımaya azimli bir millet vardır. Elbette ki Gaza’nın da gazilerin de ismi değişir, şekli değişir. Geçmişte, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in gazi olduğu Uhud’dur; dün Malazgirt’tir, Çanakkale’dir, Sakarya’dır; bugün terörle mücadeledir, asayiştir, karada denizde nöbet beklemektir; 15 Temmuz’da milletin iradesine uzanan hain elleri kırmak için meydanlara inmektir. Şekli de ismi de ne olursa olsun, bu Aziz Millet “gaza”’dan el çekmemiştir, gazilerinden de ayrı kalmamıştır. Şehadeti göze alan, şehadet için yola çıkan, nasibine de “yaşarken alınabilecek en yüce paye” olarak gördüğümüz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizin “Gaziler Günü”’nü en içten dileklerimle kutluyor; aramızda olmayanları rahmet ve minnetle anıyor, bizlerle birlikte ve her şartta yeniden gazaya hazır olan gazilerimize, Cenab-ı Hak’tan şifa, sabır ve uzun ömür diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Bankacılık teknolojisinde gizli tehlikeBankacılık teknolojisinde gizli tehlike
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olacağız"Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Engelli insanımıza engel çıkartan her şeye engel olacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

Bursa'da oğlunun boğazını kesen baba Ruhi Türker'e 25 yıl hapis cezası!

Kendisini böyle savundu: Annesini de delik deşik ederdim

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye 3’e bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 18 Eylül: Büyük ikramiye tek kişiye

Büyük ikramiye bölünmedi

Kınık'ta müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.