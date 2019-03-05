İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'ye tepki

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Beni edebe davet ediyor Pervin Buldan, Sezai Temelli. Sen hangi edepten bahsediyorsun. Bu ülkeyi peşkeş çekmek, satmak ve bölmek için her şeyi yapıyorsunuz, hangi edepten bahsediyorsunuz." sözleriyle HDP'lilere tepki gösterdi. İzmir'in Bayındır ilçesinde, AK Parti Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen'in seçim ofisi önünde toplanan vatandaşları selamlayan Soylu, seçim otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Bakan Soylu, Türkiye'nin her köşesinde huzur bulunduğunu belirterek, "Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Van'da da artık kimsenin borusu ötmüyor, milletimizin borusu ötüyor." diye konuştu. Diyarbakır ziyaretinde binlerce insanla bir araya geldiğini kaydeden Soylu, geç vakitlere kadar programlar yaptıklarını, kendilerine "Otobüsün üzerine çıkma" diyenlere "Demirden korkan trene binmez" yanıtını verdiğini anlattı. Soylu, Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, zayıflatmaya çalışanlara karşı tek gücün bulunduğunu ifade ederek, bunun da Allah'ın emri tevhit, birlik olduğunu kaydetti. Bu coğrafyaya zayıflık ve tembelliğin yakışmayacağını anlatan Soylu, "Çok çalışmalıyız, gayret etmeliyiz ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Hangi edepten bahsediyorsun" Bakan Soylu daha sonra Buca ilçesi Kasaplar Meydanı'na geçerek, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan ile burada toplanan vatandaşlarla sohbet etti. Türkiye'nin zengin, güçlü, bağımsız olmasını istemeyenlerin olduğunu aktaran Soylu, "Bu coğrafyada parmağımızı oynatmadan kimseye oyun kurdurmayız." dedi. Kendisinden sonra da içişleri bakanının olacağının ama başka ülkenin bulunmayacağının altını çizen Soylu, "Yıllarca kafamıza vurdular, 'siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz' diyenlere karşı, 'siz kimsiniz ki muktedir olacaksınız' diyenlere karşı bu ülkeyi öyle bir hale getirdiniz ki Allahıma şükürler olsun milletimiz hem muktedir hem iktidar." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, İzmir'de yaptığı konuşmalarla ilgili HDP'den basın açıklaması yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Beni edebe davet ediyor Pervin Buldan, Sezai Temelli. Sen hangi edepten bahsediyorsun. Bu ülkeyi peşkeş çekmek, satmak ve bölmek için her şeyi yapıyorsunuz, hangi edepten bahsediyorsunuz. Neymiş, 15 tane ilde İstanbul'dan başlayarak bu PKK'nın vekilleri... Kusura bakmayın ben onlara milletvekili demem, kim derse de kendi adıma doğru bulmam. Onların bu asil milletin vekili olabilecek karakterleri yoktur, o kadar basittir. Bu milletin vekili olamazlar, onlar terörün vekilidir, onlar PKK'nın vekilleridir. Zaten 'biz PKK'nın vekili değiliz' demiyorlar. Öyle bir cesaretleri yok, öyle güçleri yok. Ne olacakmış, Apo'nun İmralı'dan çıkması için bunlar İstanbul'dan başlayıp Diyarbakır'a kadar yürüyeceklermiş. Bende ne dedim onlara, ulan sizi yürütürsek adam değiliz be."