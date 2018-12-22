İçişleri Bakanı Soylu'dan hudut birliklerine ziyaret

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne programı kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerine ziyarette bulundu.

Bakan Süleyman Soylu'yu Şehit Üsteğmen Ersan Yenici Hudut Bölük Merkezi'ne (Arda Bölüğü) gelişinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Trakya illerinin emniyet müdürleri, jandarma komutanları karşıladı. Soylu, bölük ziyaret defterini imzaladı.

Daha sonra Arda Nehri kenarında bölük ve mevki hakkında Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen İbrahim Özcan tarafından Bakan Soylu'ya bilgi verildi.

Nöbetçi hudut askerlerine nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, bölük yemekhanesinde de askerlerle sohbet etti.

Ardından Türkiye - Yunanistan tampon bölgesinde bulunan Pazarkule Hudut Karakolu'na geçen Soylu, burada da ziyaret defterini imzaladı, gözetleme kulesine çıkarak yetkililerden bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Soylu, Düzensiz Göç Koordinasyon Toplantısının gerçekleştirileceği salona geçti.

