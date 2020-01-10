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  4. İçişleri Bakanı Soylu'dan İdareciler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İdareciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

"Yaşadığımız onca çalkantıya, milletimizi bölme, demokrasimizi akamete uğratma, iç çatışmalar eliyle ülkemizi zayıflatma çabalarına karşı devletimizde herhangi bir boşluk, istikrarsızlık veya arzu edilen iç çatışma oluşmadıysa bunun sebebi, milletimizin feraseti ve güçlü bir liderliğin yanı sıra köklü devlet geleneğimizin temsilcileri olan yetkin devlet adamlarımızdır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaşadığımız onca çalkantıya, milletimizi bölme, demokrasimizi akamete uğratma, iç çatışmalar eliyle ülkemizi zayıflatma çabalarına karşı devletimizde herhangi bir boşluk, istikrarsızlık veya arzu edilen iç çatışma oluşmadıysa bunun sebebi, milletimizin feraseti ve güçlü bir liderliğin yanı sıra köklü devlet geleneğimizin temsilcileri olan yetkin devlet adamlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İstiklal Madalyası'nın kırmızı-yeşil veya sadece yeşil kurdelesindeki insanlar..." olarak nitelendirdiği idarecilerin, Türk milletinin 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinde veya devlet kapısında millete umut olduklarını belirtti.

Bir ili veya ilçeyi buralarda yaşayanlarla emanet alan devlet adamlarının, huzuru ve rahatı eksik ama devlete sadakati, millete teslimiyeti tam olan insanlar olduğunu kaydeden Soylu, mesajına şöyle devam etti:

Türkiye'nin köklü devlet geleneğinin sadece fermanlar ve kanunlarla değil, binlerce yıldır yetiştirdiği devlet adamlarıyla günümüze gelmiş bir hazine olduğunu ifade eden Soylu, kurumlar eliyle yetiştirilen sayısız devlet adamının da devlet aklının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Coğrafyamızda, sınırlarımızın dışında bugün yaşanan istikrarsızlık ve başıbozukluk, elimizdeki bu geleneğin esasen nasıl bir hazine olduğunu, bize her gün tekrar tekrar hatırlatmaktadır. O ülkelerin de kanunları, kuralları, orduları, meclisleri elbette ki vardı. Ancak mesele bunların varlığıyla bitmemektedir. Yönetim görevinde olanların saha hakimiyeti, millet ve devlet algısı, bunlara ait refleksleri yeterli seviyede değilse ne yazık ki elde edilecek netice budur.

Yaşadığımız onca çalkantıya, milletimizi bölme, demokrasimizi akamete uğratma, iç çatışmalar eliyle ülkemizi zayıflatma çabalarına karşı devletimizde herhangi bir boşluk, istikrarsızlık veya arzu edilen iç çatışma oluşmadıysa bunun sebebi, milletimizin feraseti ve güçlü bir liderliğin yanı sıra köklü devlet geleneğimizin temsilcileri olan yetkin devlet adamlarımızdır. Bu yapı, bugün nasıl böyle bir istikrarın temelinde yer aldıysa sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmakta da en güçlü yardımcılarımızdan birisi olacaktır."

Devlet yönetiminin her kademesinde görev yapan tüm devlet adamlarının İdareciler Günü'nü tebrik eden Soylu, görev şehitleri ile hayatını kaybeden idarecileri rahmet ve şükranla andı.

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10 Ocak İdareciler Günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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