HABER

İçişleri Bakanı Soylu’dan İmamoğlu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu’ndan da özür dilerim" dedi.İçişleri Bakanı Soylu, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu’ndan da özür dilerim" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Fahri Trafik Müfettişleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Program çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik söylediği sözlere ilişkin, "Terörle mücadelemiz devam etmektedir. Mücadelemiz sadece sınır ötesinde devam etmiyor. Maalesef mücadelemiz Türkiye içerisindeki birtakım zihinlerle de devam ediyor. Bizler bu mücadeleye baş koymuş durumdayız. Mesele sadece terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir zihniyet meselesi ve bu bir anlayış meselesidir beraber görüyoruz ve gidip Avrupa’da bir fırsatını bulup Strasburg’da Türkiye’yi şikayet etmek, Türkiye’nin hukuk ihlalleri yaptığını ortaya koymak, Türkiye’nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak, onların hapse atılmasının yanlış olduğunu ifade etmek doğru ise ben milletimden de özür dilerim, İmamoğlu’ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını burada bir kez daha ifade ederim. Bu ülkeyi, bu vatanı satanlar sebebiyle, orada Türkiye’ye şikayet edenler sebebiyle kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum. Bedeli neyse de ödemeye hazırım. Bu konularda çekinecek yapımız da söz konusu değil ama benim sorumluluğum var" diye konuştu.

Gerekli tahkikat sürüyor
Bakan Soylu, Ebubekir el-Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalanmasına dair yöneltilen soruya, "Dün akşam itibarıyla Bağdadi’nin kız kardeşi eşiyle beraber Azez’de yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Azez’de bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyorlar" cevabını verdi.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesiErdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi
Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Memur ve memur emeklisine zam göründü

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Diğer Haberler
2020 yılı KYK kredi ve burs ücretleri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması! Sosyal medyadan sert tepki gösterdi

Ahmet Davutoğlu'dan İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması!

Bülent Ecevit'in 13. ölüm yıl dönümü (Bülent Ecevit kimdir? Siyasi hayatı ve kitapları)

Bülent Ecevit, mezarı başında anılacak!

ABD’den İranlı önemli isimlere yaptırım kararı

ABD 9 ismi hedefine aldı! Flaş yaptırım kararı!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna sert tepki

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' yanıtı

İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'ahmak' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.