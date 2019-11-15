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İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık" dedi.  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir'i aradım.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili olarak, "Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin iddialara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Yaptığı açıklama üzerine Cüneyt Özdemir'i aradım. TBMM Araştırma Komisyonu'nun ismi kullanılıp kandırılarak olay yerine getirilen müştekinin tehdit, şiddet görerek, zorla alıkonularak ifadesinden vazgeçirilmeye çalışıldığı iddiasına devletin kayıtsız kalamayacağını ve gereğinin yerine getirilmesinin hukuk devletinin görevi olduğunu söyledim. Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar. Gördüğüm şudur; Yargı, emniyet, adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.
'BABANIN İDDİALARINI KANITLAYACAK EN UFAK BULGUYA RASTLAMADIK'
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Söyledim tekrar söylüyorum. Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseleyi kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir. Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı. Kimsenin kendisini hakim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."

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