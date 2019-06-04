İçişleri Bakanı Soylu'dan şehit ailesine ziyaret

Soylu, şehit Mehmet Sait Barış'ın burada, mücadelesini sürdüren arkadaşlarının hemen yanı başında olduğuna inandıklarını belirterek, "İnancımız, dinimiz de bize bunu emretmektedir. Biz hissedemeyiz ama bilesiniz ki; o diridir ve şu anda babasının kolundadır. O diridir ve şu anda ailesinin yanındadır. O diridir ve şu anda Allah, din, millet, birlik için mücadele eden arkadaşlarının yanı başındadır. Buna inanıyoruz." dedi.

- "Hiçbir şekilde bizi birbirimizden ayıramayacaklar"

Hakkın ve iyiliğin hakim olacağına inandıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Bir kahramanımızı, bu köyümüzün bir evladını ahirete uğurladık. Sizin köyünüzün sevgili evladıydı ama şimdi bütün milletimizin evladıdır. Dualar, Allah'a yakarışlar, minnet, şükran ve saygı onun için." diye konuştu.

"Bilesiniz ki bu çocuklara çok şey borçluyuz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bugün huzur içerisindeysek, namusumuza sahip çıkabiliyorsak, eğer çocuklarımız yarın mühendis, doktor, hemşire olmak, okuyup annesine, babasına hayırlı evlat olmak için çalışıyor, hür ve özgür bir şekilde yaşıyorsa bu çocuklarımızın yaptıklarındandır. Onlar bizi bırakıp gitmediler. Bize büyük bir emanet, büyük bir miras bıraktılar. Allah bizi sevgili Mehmet Sait'e ve onun arkadaşlarına mahcup etmesin. Hep birlikte dik duracağız. Allah'a şükürler olsun ki bu kalleşlikleri, bu ihanetleri yapanların yanına hiç bırakmadık. Evlatlarımızın kanını da hiç yerde bırakmadık. Bu konuda herkes bilsin ki acımasızlığımız uçsuz, bucaksızdır. Hiçbir şekilde coğrafyamızın, Müslümanlığın, insanlığın umudu olan bu Anadolu coğrafyasını zayıflatamayacaklar. Hiçbir şekilde bizi kardeşlerimizden, bizi birbirimizden ayıramayacaklar."