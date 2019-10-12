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İçişleri Bakanı Soylu'dan yaralı vatandaşlara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:20 | Son Güncelleme

Soylu, Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde aldığı brifing sonrası Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda yaralanan vatandaşları burada ziyaret eden Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Soylu, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş ile de görüşerek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Bakan Soylu'ya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa

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