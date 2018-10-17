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İçişleri Bakanı Soylu:"(Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu:"(Gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması) Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil"


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