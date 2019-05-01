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İçişleri Bakanı Soylu’nun 1 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 09:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, “Alınteri her yerde aynı akar, fabrikada, atölyede, ofiste" dedi.İşçilerin ve Emekçilerin Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle İçişleri Bakanı Soylu, “Alınteri, her yerde aynı akar.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, “Alınteri her yerde aynı akar, fabrikada, atölyede, ofiste" dedi.
İşçilerin ve Emekçilerin Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle İçişleri Bakanı Soylu, “Alınteri, her yerde aynı akar. Fabrikada, atölyede veya bir ofiste. Emeğin karşılığını alma mücadelesi, elbette ki yeni değildir. Güzel dinimizin, ‘İşçinin çalıştığının karşılığını, alınteri kurumadan veriniz’ ikazı, hem bu meselenin geçmişine vurgu yapmakta, hem de inancımızın emeğe verdiği değeri göstermesi bakımından bize rehberlik etmektedir” diye konuştu.
Usta çırak ilişkisinin neredeyse baba oğul ilişkisine döndüğünü vurgulayan Soylu, “Manevi değerlerimizin modern çalışma hayatına elbette ki olumlu yansımaları olmuştur. Ancak dışarıdan ithal maddeci kültür bu yansımalara set çekmiş, hem emeğin hakkını vermekte hem de bu hakkı savunmada bize maalesef acı hatıralar bırakmıştır. Bugün hep birlikte yeni bir Türkiye geleceği yazıyoruz. Bugüne kadarki adımlarımızdan da önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyden önce 1 Mayıs’ı yasal bir zemine kavuşturduk. ‘Emek ve Dayanışma Günü’ adıyla resmi tatil ilan ettik ve bir bayram havasında kutlayabilmenin önünü açtık. Öte yandan, sivil toplumun ve buna bağlı olarak sendikal hayatın gelişimini hızlandırma adına, bakanlığımız bünyesinde bulunan Dernekler Dairesi Başkanlığı’nı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne dönüştürerek hem kapasitesini hem de hitap ettiği sahayı genişlettik. Türkiye’de sendikalaşmanın önündeki engelleri azaltmanın yanısıra, sendikalarımızın bürokrasi yükünü de önemli ölçüde hafiflettik” sözlerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajıİçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs mesajı
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