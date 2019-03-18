HABER

İçişleri Bakanı Soylu'nun Bayraklı Belediyesi ile ilgili sözleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 15:02 | Son Güncelleme

CHP'den istifa eden Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Balbay: - "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir"

İZMİR (AA) - CHP'den istifa eden Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Balbay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir." ifadesini kullandı.

Balbay, yaptığı yazılı açıklamada, partililerin "Cumhuriyet Halk Partisine iktidar yolu açılıyor" umuduyla dolup taştığı bir dönemde yapılan tercihlerin, parti yönetiminin örgütle bağını kopardığını belirtti.

Bayraklı'ya "ateist, Leninist ve komünist" olduğu iddia edilen bir adayın dayatıldığını ileri süren Balbay, açıklamasına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede de bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir.
Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızın, CHP Bayraklı Belediye Meclis üyesi adayları listesinde değil PKK ile irtibatlı isimlerin yer almasını, böyle bir iddianın gölgesini dahi kabul etmesi mümkün değildir."

Balbay, Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sine geldiğini vurgulayarak, açıklamasında "Ama görüyorum ki CHP şu anda birilerinin işgali altındadır.
Ben bugün Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisinden değil, bu işgal edilmiş Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ediyorum.
Başka bir partiye geçmem de söz konusu değil.
Ancak saydığım bütün bu gerçekler karşısında (CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı) Serdal Sandal'a destek vermem ya da bütün bu yanlışlara sessiz kalmam mümkün değildir.
Atatürk'ün partisinin haksız, hukuksuz bir şekilde işgal edilmesinden rahatsız olan herkesi tepkisini ortaya koymaya davet ediyorum." görüşlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Mart'ta İzmir'de yaptığı konuşmada, "PKK'nın şah damarını kestik şimdi başka bir şey yapıyorlar, büyükşehirlere sızmak istiyorlar. Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın Menemen, Karşıyaka, Bayraklı belediye meclis üyesi adaylarına baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken belediye meclis üyesi adayı oldu, kim PKK'dan tutukluyken bugün meclis üyesi adayı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (2)Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (2)
Yazıcı: "Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet"Yazıcı: "Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet"
Anahtar Kelimeler:
Belediye Meclis Üyesi CHP istifa

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.