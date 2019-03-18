İçişleri Bakanı Soylu'nun Bayraklı Belediyesi ile ilgili sözleri

İZMİR (AA) - CHP'den istifa eden Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi Şeref Balbay, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir." ifadesini kullandı.

Balbay, yaptığı yazılı açıklamada, partililerin "Cumhuriyet Halk Partisine iktidar yolu açılıyor" umuduyla dolup taştığı bir dönemde yapılan tercihlerin, parti yönetiminin örgütle bağını kopardığını belirtti.

Bayraklı'ya "ateist, Leninist ve komünist" olduğu iddia edilen bir adayın dayatıldığını ileri süren Balbay, açıklamasına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 'CHP Bayraklı belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimler var' sözlerine şu ana kadar CHP il, ilçe veya yetkili organlarınca bir yalanlama yapılmamıştır. İlçede de bu yönde ciddi bir rahatsızlık baş göstermiştir.

Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızın, CHP Bayraklı Belediye Meclis üyesi adayları listesinde değil PKK ile irtibatlı isimlerin yer almasını, böyle bir iddianın gölgesini dahi kabul etmesi mümkün değildir."