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İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı sonrası 819 sürücüye ceza kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 11:39 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun her jandarma ve polisin trafikteki bütün araçları dışarıdan gözetleme talimatı vermesi üzerine Kocaeli'de Kasım ayında yapılan denetimlerde 819 sürücüye 116 bin 193 TL ceza kesildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun her jandarma ve polisin trafikteki bütün araçları dışarıdan gözetleme talimatı vermesi üzerine Kocaeli'de Kasım ayında yapılan denetimlerde 819 sürücüye 116 bin 193 TL ceza kesildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; trafik kazalarıyla bu kazalarda meydana gelen yaralanma, sakat kalma ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Her jandarma ve her polis arkadaşım trafikteki bütün araçları dışarıdan gözetleyecekler. Özellikle emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan, yollarda makas atan sürücüleri kendilerine gönderdiğimiz tutanakları tanzimle birlikte ilgili trafik birimlerimize iletecekler ve bu sürücüler hakkında cezai işlem uygulaması yapacaklardır" talimatları doğrultusunda, Kasım ayında denetimlerde bulunuldu. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmanın engellenmesi, trafikte makas atma ve gereksiz şerit değiştirme gibi hareketlerin önlenmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, trafikte görevli birimler dışında, tüm kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimler sonucu; seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 412, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren 85, emniyet kemeri takmayan 322 sürücü olmak üzere toplam 819 sürücüye 116 bin 193 TL trafik cezası uygulandı.
Valilik, sürücüleri, trafik kuralları açısından sadece trafik polislerinin değil, bütün kolluk birimlerinin gözetiminde olduğu ve kural ihlallerinde ceza ile karşılaşılacakları konusunda uyardı.

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