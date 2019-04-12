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İçişleri Bakanı Soylu'ya hakarete dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi hakkında, 2 yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği gerekçesiyle 2 kişi hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl dörder aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'da konuşma yaptığı sırada hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rıdvan Çamlıca ve Yıldıray Çamlıca hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanıkların halka hitaben konuşma yapan Soylu'yu hedef alarak hakaret içerikli bağırdıkları anlatıldı.

İddianamede, sanıkların alınan savunmalarında, Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıktıklarını, ancak hakaret içerikli sözler söylemediklerini ileri sürdükleri, olaya tanık olan 3 polis memurunun ise sanıkların Bakan Soylu'ya hitaben hakaret içeren sözler söylediklerini beyan ettikleri anlatıldı.

Sanıkların bu şekilde üzerilerine atılı "kamu görevlisine alenen hakaret" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, her iki sanığın 3 ay 15 günden 2 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.

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