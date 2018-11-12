İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1)

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz." dedi. Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık ve şehadet destanlarının yazıldığı Afyonkarahisar'da eğitim almanın gençler için önemli olduğunu söyledi. Ülkenin ve dünyanın eğitimli, üretken gençlere ihtiyaç duyduğunu belirten Soylu, "Dünyanın sizlerden çok şey beklediğini ifade ettim. Belki içinizde bu sözümü biraz abartılı bulanlar olmuştur. 'Hadi Türkiye neyse ama neden dünya bizden çok şey beklesin ki?' diyeniniz olmuştur. Dünya bekler. Evet, dünya sizden çok şey bekler. Çünkü o gelişmiş, o zengin ülkelerin, o meşhur üniversitelerinden mezun Batılı gençlerden, maalesef bu dünya umduğunu bulamadı. Biz oralardan yetişen kimyagerlerin, en iyi ilaçları yapacağını, ölümcül hastalıklara çare bulacağını zannetmiştik. Oysa onlar tuttular, en öldürücü sentetik uyuşturucuları imal ettiler." diye konuştu.

Soylu, yeni icat edilen uyuşturucuların tanımlandığı "Avrupa Birliği Erken Uyarı Sistemi"nde 670 çeşit uyuşturucu maddenin bulunduğunu, bunların yüzde 70'inin son beş yılda tanımlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Oralardan mezun olan gençler interneti icat etti, umutlanmıştık. Sonra o internetten bomba yapmayı öğrettiler, uyuşturucu sattılar, teröristleri orada örgütlediler, insanların ahlakını bozma, insanların özel hayatını, vaktini, parasını çalmak, banka hesaplarını bozmak gibi siber suç ve günahları işlediler. İşte onun için dünyanın tüm mazlum milletleri, terörden kaçanlar; göç yollarında perişan olan insanlar; 'Türkiye’den insanlar gelsin de bize birkaç kuyu açsın, hastane yapsın, ilaç versin' diye bekleşen Afrikalı insanlar, sizlerden, yani Afyon Üniversitesinin gençlerinden çok şey bekler.” Soylu, 3 gün önce İngiliz İşçi Partisi yetkililerini ağırladığını, İngiliz heyetin, Türkiye’nin sınır ve sınır ötesi adımlarını, terörle mücadelesine ilişkin bilgi almak istediklerini aktardı.

İngiliz heyete Türkiye’nin bölgesinde yaptığı işleri, kapsamlı terörle mücadelesini anlattığını bildiren Soylu, şunları kaydetti: "Türkiye’de 3 milyon 591 bin Suriyeli kardeşimiz var. Bunun sorumlusu sadece bu coğrafya mı? Afganistan’da üretilen afyonun, haşhaşın sorumlusu sadece bu coğrafya mı? Pakistan, Afganistan, Suriye, Irak, Tunus, Yemen, Fas, Mısır şu anda büyük bir karmaşanın içerisinde, istikrarsızlık ve yönetilememezlik içerisinde. Bunu bu noktaya getiren burada yaşayan insanlar mı sadece? Gün geçtikçe zenginleşen, tam 400 yıldır bütün dünyaya hükmetmeye çalışan Batı, acaba bunun neresinde? Oturduğunuz koltuklar, yaptığınız sofistik tartışmalar, aç kalan insanlar, 'sadece bir gram petrol alınacak da bundan kar elde edilecek' diye dişlerini gıcırdatan vahşi kapitalistleri tatmin ediyor mu? Ege’de, Akdeniz’de zulümden, yoksulluktan kaçmak, namusuna, ırzına sahip çıkabilmek için kendisini bir felakete sürüklediğinin farkında olduğunu bilse bile, çocuklarıyla ölüme gittiğini bilse bile, kendini o dalgaların içine atan insanlardan, çocuklardan hiç ders çıkarıyor musunuz?”

- "Türkiye alelade bir yerdeki sıradan bir ülke değildir" Eğitimin sadece meslek sahibi olup para kazanmak için alınmadığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu: "İnsan olarak bir anlam kazanabilmek için de okuyorsunuz. Bunun için, nerede yaşadığımızı, şartlarımızı, sorumluluklarımızı doğru anlamak zorundayız. Türkiye alelade bir yerdeki sıradan bir ülke değildir. Bulunduğumuz coğrafyayla ilgili bir resim çizmek istiyorum. Dünyada savunma sanayi harcamaları 2017 yılında 1.7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Amerika’nın Ortadoğu’daki savunma bütçesi 69 milyar dolar. İngiltere 50 milyar dolarlık toplam savunma bütçesi ile Ortadoğu’da etkinliğini arttırmaya çalışırken, Fransa, 2019-2025 yılları arasında 295 milyar euro savunma harcaması yapmayı planlıyor. Dikkat ederseniz bu bütçelerin adı, 'savunma bütçesi'. İnsan doğal olarak 'kime karşı savunma’ diye soruyor değil mi? Bu ülkelerin Ortadoğu’ya uzaklığı 4-5 bin kilometre ile 11 bin kilometre arasında değişiyor. Öte yandan dünyada şu anda benim bildiğim kadarıyla resmi olarak savaşta olan, ordularının karşılıklı savaştığı herhangi iki ülke yok. Kime karşı bir bütçe ve kime karşı bir savunma hiçbirimiz bilmiyoruz. bu birinci fotografımız olsun."

- "Üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar" Soylu, 2002'de Afganistan’da haşhaş ekili alanların miktarının 17 bin hektar olduğunu, ABD'nin de o tarihte Afganistan’a barış, huzur ve demokrasi getirme vaadleriyle müdahale ettiğini hatırlatarak, "Eksik olmasınlar, getirdikleri barış, huzur ve demokrasi sayesinde olsa gerek 2017 itibarıyla haşhaş ekili alan miktarı 328 bin hektara çıktı. Huzur, demokrasi ve barış... Bizi aldatmaya çalışıyorlar. En son üç teröristi listesine alıp güya milletimizin gönlünü alacaklar. Ben size bu fotoğrafı okuyayım mı? Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım. Güya bizle dalga geçiyorlar. İki bakanı yaptırım listesinden çıkartıp, üç teröristi yaptırım listesine koyuyorlar. Bize demek istiyor ki 'senin bakanınla terörist arasında bir fark söz konusu değil', biz de bunu yiyeceğiz." diye konuştu. Türkiye’nin gerek iç politika gerekse de dış politikada neyin ne olduğunu bilen, her şeyin farkında bir duruş sergilediğine dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin doğru bir duruş sergilediğini bildirdi.