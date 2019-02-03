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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İktidarın tek gücü vardır, milletin oyudur, milletin iradesidir, desteğidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İktidarın tek gücü vardır, milletin oyudur, milletin iradesidir, desteğidir. Bize güç vermenizi istiyoruz, destek vermenizi istiyoruz" dedi.
Bakan Soylu, Sincan ziyareti kapsamında Malazgirt Mahallesi AK Parti Seçim Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti. Soylu, tarihte 300 yıldır yükselen bir Türkiye olduğunu söyleyerek, "Bizim boynumuzu eğmek isterdiler, belimizi bükmek istediler, dizimizi kırmak istediler. Ama bunlara tek bir şeyle meydan okuduk, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, son 5-6 yılda 6 seçimle birlikte bunların hepsine meydan okumaya çalıştık. İktidarın tek gücü vardır, milletin oyudur, milletin iradesidir, desteğidir. Bize güç vermenizi istiyoruz, destek vermenizi istiyoruz. Meclis’te iki ay önce konuşurken, hani birilerinin Meclis’e taşıdığı PKK’nın siyasi kolu HDP var ya, yırtındılar. HDP’yi Meclis’e sokabilmek için evlere vardılar, ’CHP’li misin, sen bir oyunu CHP’ye ver, bir oyunu da HDP’ye ver’ dediler. Kol kola girdiler, İYİ Parti’yi de bu ittifakın içerisine geçirdiler" dedi.
Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Meclis’teki konuşmamda ’siz işgal askerlerini oradan çekin’ diyen, hadsiz şekilde benim Hakkari, Şırnak, Diyarbakır’daki kahramanlarımı niteleyenlere ağzının payını sonuna kadar vermek için 31 Mart önemli. Bizim yarına ait rüyalarımız var, bu memleketin rüyaları var, hedeflerimiz 2023, 2053, 2071’imiz var. Dünyaya söyleyeceğimiz sözler var. Bugünden çok daha güçlü, özgür bir ülkeyi, Türkiye’yi sizin desteğinizle yarına taşıyabiliriz."
Soylu, yaşanan asayiş olaylarına da değinerek, "Hırsızların, uyuşturucu satıcılarının da hakkından gelip huzurumuzu da, çocuklarımızı da Ankara ile beraber güçlü bir şekilde ileri götüreceğiz. 31 Mart’ta bize güç vermenizi istiyoruz" şeklinde konuştu.

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