İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her 10 yılda bir biz darbeyle terbiye edildik. Dünyada demokrasiyi hak eden, onu iliklerine kadar yaşayan bir ülke varsa onun adı Türkiye'dir." dedi.

Afitab Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Teşkilatlarla Buluşma" programında yaptığı konuşmada Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kurtuluş Savaşı'nda kahramanca mücadele verilerek kurulduğunu anımsattı.

"Kökü olmayan bir millet, mazisi olmayan bir devlet değiliz. Biz bu bayrağı pazardan almadık." ifadelerini kullanan Soylu, Türklerin 2 bin 200 yıldır devlet kuran ve idare eden bir millet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Biz seçimin de ne olduğunu biliriz, diplomasinin de ne olduğunu biliriz, milletimizin gücünün de ne olduğunu biliriz. Bize kimin ne tezgahladığını da çok iyi biliriz, o tezgahları başlarına geçirmesini de çok iyi biliriz. Aslan gibi evlatlarımızı şehit eden PKK parti kuracak, onu Meclise sokacaksın, utanmadan her evden onun için oy isteyeceksin, pazarlıklar yapacaksın, ittifak kuracaksın, sonra milletin karşısına geçip pişkin pişkin 'Bu bir yerel seçimdir, beka meselesi değildir.' diyeceksin, biz de bunu yutacağız öyle mi? Efendi, senin aklın SSK'ye yetmedi, kendi partine yetmedi, Türkiye'ye hiç yetmez. Hanımefendi, senin aklın bakanlığa yetmedi, Türkiye'ye hiç yetmez."