İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Kim ne söylerse söylesin" Bugünün dünyasının dünden daha merhametli olmadığını ifade eden Soylu, “Çok şükür bugün, dünden daha güçlü bir ülkeyiz. Gücümüzü de paradan puldan değil istikrarımızdan, vicdanımızdan ve kardeşliğimizden alıyoruz. İnşallah bunu sürdürdüğümüz müddetçe tarihimize, maneviyatımıza, bin yıldır bu topraklarda Kürtü’yle, Türkü’yle, Lazı’yla, Çerkesi’yl, Zazasıyla, Alevi’siyle, Sünni’yse nasıl bir arada yaşıyorsak, gelecekte de bunu devam ettirdiğimiz sürece gücümüz devam edecektir. Türkiye bugün kendi silahını, kendi helikopterini, kendi İHA’sını, üreten modern şehir hastaneleriyle, havalimanlarıyla her ilde birer ikişer bulunan üniversiteleriyle, gelişmiş ulaştırma ve alt yapısıyla geleceğe umutla bakan bir ülkedir. Birileri yıllardır buraya çalışmaktadır. PKK, sağ sol kavgaları, darbeler, 15 Temmuz hep aynı hedefe yönelmiştir. Bize Çanakkale’den sadece zafer değil, ruhu da miras kalmıştır. Bize 15 Temmuz gecesi bizi meydanlara indiren, uçaklara tanklara aldırmadan ülkemize sahip çıkmamızı sağlayan o ruhtur. Evlatlarımızı PKK’yı bitirmek için eksi 30 derece soğukta, karlı dağlarda gezdiren o ruhtur, iş adamımıza, sanayicimize yatırım yaptıran, yerli ve milli dedirten işte o ruhtur. Türkiye’yi bugün dünyanın en çok yardım yapan insanı ülkesi haline getiren o ruhtur. Kim ne söylerse söylesin. ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri’ der Cumhurbaşkanımız”

"Türkiye’yi Orta Doğu’dan Güneyi’nden ayırmak istediler."

"7 yıldır şu yakamızdan bir gün düşmediler." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti : " 1960 darbesinde, 300 yıldır olduğu gibi Ellerimiz çaresiz kalsın, onların karşısında boynumuz bükük olsun diye. On yıllardır beri yapmadıkları kalmadı. 17-25 Aralık, 6 Ekim en son o Amerikan uşağının, Pensilvanya’daki şarlatanın 15 temmuz darbesi. Bitti mi? Hayır bitmedi. Irak’ın kuzeyinde devlet kurmak istediler. Afrin’de terör merkezi oluşturmak istediler. Türkiye’yi Orta Doğu’dan Güneyi’nden ayırmak istediler. Bizi kendi, ülkemize sıkıştırmak istediler. Bitti mi? Bitmedi. Dolar saldırılarıyla döviz operasyonlarıyla beraber, ‘acaba hükumeti zayıflatabilir miyiz? oyları düşürebilir miyiz?’ dertleri ne biliyor musunuz. 50 yıldan beri dört buçuk yıl seçim olmayan hiçbir dönem olmadı. Her seçim ya sırtım seçimi ya karnım seçimi. Herkes gelir tapu sözü verir ertesi seçim gelir geçen seçim vermiştik, yapamamıştık derler. Türkiye nefes almadılar. Önümüze yeni tezgah getiriyorlar. Huzur içerisinde olmayalım, Türkiye büyümesin diye .Türkiye kuvvetli olmasın diye, yerli ve milli olmasın birilerinin para kasası azalır diye. Türkiye terörün kökünü kazımasın diye. Tamamen bunu yapmaya çalışıyorlar. On yıllardır yaptığı tezgahı bugünde yapmaya çalışıyorlar. Biz niye 2009’da MHP ittifak kurmadık? Niye 2014’de kurmadık da şimdi kuruyoruz. Derdimiz sadece belediye başkanlığı mı? Türkiye’nin üzerine geliyorlar. Sadece o değil yüzdük yüzdük sonuna geldik. Avrupa’dan kuşatıyorlar, Amerika’dan kuşatıyorlar. Etrafımızdaki coğrafyadan kuşatıyorlar. Az buçuk güç kaybedelim bir kaşık suda boğacaklar”