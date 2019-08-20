İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler elbette ki büyük bir hata işlemektedirler. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar ve terörü, terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara, devletin kurallarının, hukukunun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır” dedi.

“Milletin temiz oyları teröre istismar ettirilmekte”

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Gölbaşı’da bulunan Vilayetler Evi’nde Ankara Göç Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, dün Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine yönelik yapılan görevden uzaklaştırma, kayyum atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Demokrasi işliyor, bir süreç işliyor, terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Elbette ki hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Bizim devlet olarak da temel görevimiz budur. Bu görevden yoksun kaldığımız andan itibaren şunun altını çizerek söylemek isterim ki; ne demokrasi ne devlet ne hukuk ne de kurallardan bahsetmek mümkün değildir. Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları, süreç bir cevap verdi. Bir daha bunu tekrarlamayın dedi fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar” diye konuştu.