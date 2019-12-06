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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."


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