İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(112 çağrı merkezlerine gelen asılsız ihbarlar) Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil hayat kurtarmaktır."
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