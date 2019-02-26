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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 15 BİN POLİS ALACAĞIZ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 23:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman Soylu, “Asayiş ve hırsızlık meselesinde Türkiye önemli bir noktaya geldi. İstanbul'da 78'den 57'ye düşürüldü. Geçen asayiş müdürleri ile Ankara'da bir araya geldik. İstanbul'da 78'den 57'ye düştü, 40'a gelecek. Ankara 30'dan 10'a geldi, 6'ya düşecek. İzmir 18'den 9-8'e geldi 5'e düşecek. Hepsine hedefler verdik." dedi.

“GÜVENLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR BUNDAN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Bakan Soylu, “Bekçi sistemi Cumhurbaşkanımızın ürettiği bir sistem. 'Vatandaşımız rahat uyurken bekçi görev başında olacak dedi' ve hemen 10 bin bekçi alımı yaptık. İstanbul'a 2 bin 800-2 bin 900 bekçi verdik. Şimdi İstanbul'a bin 200 veya bin 250 bekçi daha veriyoruz. Toplamda 4 bin bekçi olacak. Dün akşam belirledik 8 bin bekçi çıkıyor Mart'ta, binini İstanbul'a veriyoruz. Böylelikle İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.10 bin polis alıyorduk. Sayıyı dün akşam 15 bine çıkardık. 15 bin polis alacağız. Bunun büyük bir bölümünü de İstanbul'a vereceğiz." İfadelerini kullandı.

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-Bakan soylu konuşması

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