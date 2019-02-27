İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 15 BİN POLİS ALACAĞIZ(geniş haber)

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerine seslenen Süleyman Soylu, “FETÖ konusunda bir başlık açmak istiyorum. Çok önemli operasyonlar yaptık. Çok önemli operasyonlar da topun ağzında. FETÖ ile ilgili yapacağımız operasyonlara Türkiye'de ki herkes şaşıracak. FETÖ sadece bir terör örgütü değildir. FETÖ dünyanın en etkili istihbari örgütlerinden bir tanesidir. Kimse yanlış anlamasın. İsthibari örgütler tehlikelidir. Ülkenin her tarafına, dünyanın her tarafına sızarak kanser edip teslim almaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"AMERİKA'NIN DÜNYACA ÜNLÜ İKİ ASKERİ ÜSSÜNDE BUGÜN FETÖ'NÜN OKULLARI CARİDİR"

Soylu, “Amerika'nın dünyaca ünlü iki üssünde bugün FETÖ'nün okulları caridir, askeri üssünde caridir. Birisi Nevada'da birisi Arizona'da. Bizi ahmak zannetmesinler. Avrupa Birliği,Avrupa Parlemantosu'na yapılan saldırıyı PKK yaptı. Yakın gelecekte Avrupa bize diyecekki 'Bu PKK terör örgütünü gelin bizden kurtarın' diyecek. O zaman biz de biraz ağırdan alırız. Ben FETÖ için Amerika'nın da aynısını diyeceğinin burada altını çiziyorum. Bir taraftan Nevada'da bir taraftan da Arizona'da askeri üssünü FETÖ'ye vereceksin ondan sonra da ben terörle mücadele ediyorum diye bütün dünyayı kandırmaya çalışacaksın" İfadelerini kullandı.