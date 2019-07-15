\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016\u2019dan bu yana) T\u00fcm ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine y\u00f6nelik 69 bin 496 tutuklama yapt\u0131k, 5 bin 778 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdik."PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Karab\u00fck\u2019teki cinayet g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131d\u0131Ter\u00f6r kurban\u0131 minik Nupelda\u2019n\u0131n cenazesi Tunceli\u2019ye g\u00f6nderildi
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