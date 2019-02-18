IHAAW143522-SIY/18-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019’un ilk beş haftasında 16 bin 523 düzensiz göçmen yakalanmıştır" dedi.
18.02.2019 14:35:22 TSI
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