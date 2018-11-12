İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (3)

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim Balkanlarda 500 yıllık mazimiz vardı, Orta Doğu’da 400 yıllık. Bize bu koskoca maziyi unutturmaya, kapılarımızı herkese kapattırmaya çalıştılar. Sanki oralarda yaşamamışız, oralara vali atamamışız, oraları yönetmemişiz, oralarda soydaşlarımız, dindaşlarımız yokmuş gibi." dedi.

Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığına bağlı polis teşkilatı, jandarma, güvenlik korucuları ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan toplam 525 bin kişinin terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Bu bilançonun, ülkede büyük bir sorumlulukla beka mücadelesi verildiğinin göstergesi olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Bu anlattıklarım, yükümüz, sorumluluklarımız ve maliyetlerimizle ilgiliydi. Elbette ki bunun karşısında bir de gücümüz var. Türkiye’nin bu sorunlarla mücadele ederken kullandığı en büyük iki gücü vardır. Birisi, büyük milletimizin cesaret ve feraseti, yani tarihten getirdiği hasletleri, ikincisi de köklü devlet geleneğimizdir. Milletimizin özelliklerine ait olan kısmı, varlığımıza yönelen tehditlere karşı binlerce yıldır değişmeden verdiğimiz tepkilerdir."