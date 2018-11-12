İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (3)

AFYONKARAHİSAR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim Balkanlarda 500 yıllık mazimiz vardı, Orta Doğu’da 400 yıllık. Bize bu koskoca maziyi unutturmaya, kapılarımızı herkese kapattırmaya çalıştılar. Sanki oralarda yaşamamışız, oralara vali atamamışız, oraları yönetmemişiz, oralarda soydaşlarımız, dindaşlarımız yokmuş gibi." dedi.
Soylu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AKÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığına bağlı polis teşkilatı, jandarma, güvenlik korucuları ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan toplam 525 bin kişinin terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ettiğini söyledi.
Bu bilançonun, ülkede büyük bir sorumlulukla beka mücadelesi verildiğinin göstergesi olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:
"Bu anlattıklarım, yükümüz, sorumluluklarımız ve maliyetlerimizle ilgiliydi. Elbette ki bunun karşısında bir de gücümüz var. Türkiye’nin bu sorunlarla mücadele ederken kullandığı en büyük iki gücü vardır. Birisi, büyük milletimizin cesaret ve feraseti, yani tarihten getirdiği hasletleri, ikincisi de köklü devlet geleneğimizdir. Milletimizin özelliklerine ait olan kısmı, varlığımıza yönelen tehditlere karşı binlerce yıldır değişmeden verdiğimiz tepkilerdir."
- "Bize yıllarca kendimizi küçük gösterdiler"
Soylu, Türkiye’nin köklü devlet geleneği sayesinde, karşısında hiçbir güç tanımadığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bize yıllarca kendimizi küçük gösterdiler. 'Siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz' dediler. Sizlerin yaşındayken Türkiye kendini ancak Yunanistan ile kıyaslayabilirdi, onunla yarışırdık. Oysa küçümsemek gibi olmasın ama tarihin hiçbir döneminde bizimle kıyaslanacak bir konuma gelememiş bir ülkedir. Bizim Balkanlarda 500 yıllık mazimiz vardı, Orta Doğu’da 400 yıllık. Bize bu koskoca maziyi unutturmaya, kapılarımızı herkese kapattırmaya çalıştılar. Sanki oralarda yaşamamışız, oralara vali atamamışız, oraları yönetmemişiz, oralarda soydaşlarımız, dindaşlarımız yokmuş gibi."
Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de yardıma muhtaç soydaşları ve dindaşlarına kucak açtığına işaret eden Soylu, ülkenin şimdiye kadar hiçbir mazluma sırtını dönmediğini, aldığı dualarla dimdik ayakta kaldığını vurguladı.
- "Bu değerlerimizden güç alıyoruz"
Jandarma Genel Komutanlığının 179, Emniyet teşkilatının ise 173 yaşında olduğunu hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:
"Bütün bunlar bir devlet geleneği oluşturur. Bize bu büyük birikimlerimizi zaman zaman unutturmaya, bu birikimlere saldırmaya çalıştıkları oldu. Bunu bazen darbelerle yapmaya kalktılar, bazen sağ sol çatışmaları şeklinde örgütlediler, bazen laik dindar şeklinde suni ayrıştırmalarla gerçekleştirmeye çalıştılar. Bazen de aslında bir zenginlik olarak kabul ettiğimiz etnik farklılıklarımız üzerinden bir fay hattı oluşturmaya çalışarak bunu gerçekleştirmek istediler. Ancak bütün bunlara karşı, medeniyet kodlarımızdaki sütunlar imdadımıza yetişmiştir. Başta inançlarımızdaki hoşgörü geleneği olmak üzere, Anadolu’daki bin yıllık geçmişimizin bütün kültürel figürleri, bu mücadelede bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı bütünleyici bir rol oynamıştır. İşte Türkiye, bugün verdiği bütün mücadelede bu saydığım özelliklerinden ilham almaktadır. 3 milyon 591 bin Suriyeli göçmeni insanlığa yakışır şekilde ağırlarken de bu değerlerimizden güç alıyoruz. Dünya eroin yakalamalarının yüzde 16'sını, Avrupa eroin yakalamalarının ise 2 katını tek başımıza gerçekleştirirken de yine bu özelliklerimizden güç alıyoruz. PKK, FETÖ, YPG, DHKP-C ile eş zamanlı mücadele ederken de yine aynı özelliklerimizden güç alıyoruz."
Soylu, Anadolu'nun zorlu bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek "Biz İsviçre'deki, İsveç'teki, Norveç'teki bir ülke değiliz. Dünyanın en önemli iki enerji çıkarananın arasındayız. Birisi Hazar Havzası, birisi Orta Doğu Havzası. Avrupa elini ayağını açmış enerji bekliyor. Bizi de buranın en önemli enerji geçiş güzergahı yapmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak da konuşmasında 3 enstitü, 11 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 5 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulunda, 87 bölüm ve 84 program ile 43 bin 800'ü aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü ayrıca 58 ülkeden 540 yabancı öğrenciye eğitim verildiğini aktardı.
Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törenin ardından Bakan Soylu ve protokol üyeleri, üniversite yerleşkesindeki AKÜ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi.
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