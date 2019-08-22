\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ," 3 Belediye ba\u015fkan\u0131n\u0131 g\u00f6revden ald\u0131k. Kanunlar\u0131n verdi\u011fi yetkiyi, yine kanunlar\u0131n verdi\u011fi sorumlulu\u011fu yerine getirmek i\u00e7in kulland\u0131k. Yanl\u0131\u015f hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131k."Van G\u00f6l\u00fc'nde izleri aran\u0131yor! Ara\u015ft\u0131rmada yeni boyutTicari ara\u00e7 ile otomobil \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 3\u2019\u00fc \u00e7ocuk 8 yaral\u0131Alzheimer hastas\u0131 ABD'li turist, kaybolduktan 3 g\u00fcn sonra bulundu
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