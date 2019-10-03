İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi’nde başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi’nde başladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Göç ve Güvenlik İşbirliği Toplantısı Ankara Vilayetler Evi’nde başladı.