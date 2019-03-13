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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 21:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırıyı engelledik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: İki saldırı engellendi

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Bu seçim en çok bizi ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizi ilgilendiriyor. Türkiye uzun zamandır aradığı huzur ortamını buldu. Türkiye'nin 2019 hedefi 50 milyon turistin üzerinde. Türkiye terörle mücadele ediyor. Türkiye güvenlikle ilgili bütün verilerini çok iyi bir noktaya taşıyor. Asayişten tefeciliğe, organize suçtan evden hırsızlığa, trafik kazalarında ölümlerden uyuşturucuyla mücadeleye kadar, Türkiye hakikaten özellikle güvenlik açısından bir zaman dilimini yaşıyor.

"BUGÜN İKİ KRİTİK TESİSİNE YAPILACAK SALDIRIYI ÖNLENDİK"

Bugün Türkiye'nin iki kritik tesisine yapılacak saldırı engellendi. Emniyet, Jandarma, Genelkurmay aynı zamanda MİT bir yumak gibi çalışıyor. Bugün MİT'le beraber Doğu illerimizden birinde üç önemli kişiyle operasyon gerçekleştirildi. Özellikle Irak'ın kuzeyinde, Suriye'de kurduğumuz, bölgesel ülkelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde Türkiye tarihin en büyük güvenlikli döneminden geçiyor.

Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu Bizim için bakması bile zor ama onlar böyle görünmekten çok mutlu
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Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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