İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! İşte Türkiye'deki Suriyeli sayısı

Bakan Soylu, Antalya’da Lara Turizm Merkezindeki bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Genel Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, göç meselesinin; ırkçılığın Batı’da yükseldiği bir ortamda istismara açık ve dezenformasyonun çok etkili olduğu bir alan olduğunu söyledi.

Kurumları en çok yoran konunun dezenformasyon, yalan ve provokasyonla mücadele olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "En büyük şansımız ise milletimizin feraseti ve vicdanıdır. Tarihimizdeki 6-7 Eylül olayları tekrar yaşansın diye organize şekilde aynen o gün yapılan tahrikler gibi çalışan yapılar ve insanlar var. Bütün siyasi kariyerlerini göçün üzerine kuranlar var. Her hafta verileri paylaşıyoruz. Dünyada göçten ne kadar vatandaş yaptınız diyen, açıklayan başka bir ülke var mı bilmiyorum. Gerçekleri hızlı ve anında paylaşıyoruz. Çok şükür kamu düzeninde bir sorun yaşamadık. Onların hayal ettiği toplumsal kırılmaları yaşamadık. Ekmek istedikleri nefret tohumları tutmadı, yeşermedi. Kul kusursuz olmaz, elbette ki bazen sıkıntılar yaşanmış olabilir. İstenmeyen olaylar, hoş olmayan görüntüler meydana gelmiş olabilir. Anında müdahale edildi, vatandaşımızın huzurunun bozulmasına müsaade edilmedi" diye konuştu.

"4 MİLYON KAÇAK GÖÇMENE MÜDAHALE EDİLDİ"

Göç meselesinde gelinen noktadaki sayısal verileri paylaşan Bakan Soylu, "Ülkemizde hala 3 milyon 506 bin 784 Suriyeli var. 2018’den beri bu sayıda yeni doğumlar dahil ciddi bir artış olmamıştır. 5 yıldır sayı 3 milyon 500 bin bandındadır. 850 bin toplam yeni doğum olmuştur. Yeni doğuma rağmen Türkiye’de 2011 yılından itibaren 850 bin doğum olmasına rağmen 3 milyon 506. 1,3 milyon ikametli yabancı var. Bunların içinde öğrenci, kısa süreli ikamet izni olanlar, tedavi için bulunanlar var, öğretim üyesi, beyaz yakalılar var. Avrupa’dan gelip sahil kesiminde hayatını devam ettirenler var. Bunların ikamet izni süresi bittiği zaman doğal olarak dönüyorlar. Kaçak göçle mücadelede ise 2016’dan bugüne kadar sınırda engellenenlerin toplam sayısı 2 milyon 760 bindir, ülke sınırları içinde yakalananların toplamı 1 milyon 653 bin kişidir. Yani 4 milyon kaçak göçmene müdahale edildi. 2022 yılı sonu itibarıyla yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 285 bindir. Sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısı sayı 2022’ de 124 bin, son 12 ayda ise 130 bin 195 civarındadır. Bu kişiler ülkelerine gönderilmiştir. İngiltere’nin Ruanda’ya bir kişiyi gönderemediği noktada bunu yaptık. 70 binin üzerinde Afganistanlı ülkesine gönderildi, 130 binin yanında 19 bin 600 kişinin işlemleri devam ediyor. Mükerrer yakalamalar çıkarıldığında sınır dışı etme oranımız yüzde 53’tür. Her yakaladığımız iki kişiden birini sınır dışı ediyoruz. Bu oran 2017 ‘de yüzde 15’ti. Dünyada ne böyle bir sınır dışı oran ne de böyle bir sınır dışı sayısı mevcuttur. Avrupa’nın oranı yüzde 12 bandındadır. 15 olanlar başarılı sınır dışı yapıyoruz diyorlar, bizde yüzde 53’tür" ifadelerini kullandı.

"171 BİN 647 İNSAN DENİZDEN KURTARILDI"

Gönüllü geri dönen Suriyeli sayısının 543 bine ulaştığını kaydeden Bakan Soylu, "Akdeniz dünyada en yüksek sayıda ölümün görüldüğü bölgedir. Türkiye ise bugüne kadar Akdeniz ve Ege’de yardıma ihtiyacı olan düzensiz göçmenlerde dahil 171 bin 647 insanı denizden sağ olarak kurtarmıştır. Biz iten bir ülke değiliz. Ölüme iten değil, ölümden kurtaran ülkeyiz. Biz vicdanlı ülke ve milletiz" ifadelerine yer verdi.

İHA

