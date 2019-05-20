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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Sarar Holding soyguncuları yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri ile bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada Sarar Holding soyguncularının Bulgaristan sınırında yakalandığını açıkladı.

"KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİK"

Bakan Soylu, “Bundan 2 gün önce Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine 3-4 kar maskeli hırsızın girmesiyle eşiyle beraber elleri bağlanarak kasaları soyularak ve biraz da darp edilerek hırsızlar oradan kaçtılar. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden. Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanıyla görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" şeklinde konuştu.

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Sarar Holding İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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