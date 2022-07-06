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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si turuncu kategoride

06.07.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride." diye açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'si turuncu kategoride

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli icra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak Operasyonu'nda, Çatak kırsalında 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 2 jandarma personelimiz yaralanmış olup tedavilerine devam edilmektedir. Bölgede operasyon sürmektedir. Bu ay gerçekleşen iç güvenlik/Eren operasyonlarında Şırnak'ta 2, Van'da 3 olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 5'e yükselmiştir."

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İKİ TERÖRİSTİN TURUNCU LİSTEDE ARANDIĞI BELİRLENDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçelerinde terör örgütünün sözde sorumlusu olarak terörist faaliyet yürüttüğü ve 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride arandığı belirtildi.

Açıklamada, Çatak'ta etkisiz hale getirilen teröristin "Argeş" kod adlı Osman Yıldırımçakar, Gürpınar'da etkisiz hale getirilen teröristin ise "Jiyan Eruh Miran" kod adlı Şehmiran Karahan olduğu duyuruldu.

(AA)

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