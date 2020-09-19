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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Az sonra haberi gelir' demişti: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Az sonra haberi gelir' demişti: 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 23:54 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalındaki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildi açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuyla ilgili olarak "Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi. Hakkari’den bir haber daha... Haberi biraz sonra gelir.. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin..." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Az sonra haberi gelir' demişti: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." denildi.

SOYLU "AZ SONRA HABERİ GELİR" DİYEREK DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıldırım operasyonları Yıldırım gibi. Hakkari’den bir haber daha... Haberi biraz sonra gelir.. Tebrikler kahramanlar. Allah ayağınıza taş değdirmesin..." ifadelerini kullanmıştı.

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