İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi.

