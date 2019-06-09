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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ilk 8 gününde 70 vatandaşın trafik kazlarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, “Geçen yıl ortalamalarına göre kazalarda ölüm oranı yüzde 52,7, son 10 yıla göre ise yüzde 55,6 azaldı” dedi.

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