İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ben çağrı yapıyorum o hayvan Murat Karayılan'a, o hayvan Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum. Gelsinler Gabar, Cudi, Tendürek, Ağrı Dağı orada duruyor. Gelsinler oraya, şu anda 700 kişi kaldılar. O 700 kişiye de sahip çıksınlar. Onlarla beraber onları orada yalnız bırakmasınlar. Oralara gelsinler de onları bir can pazarına düşürelim"
Okuyucu Yorumları 0 yorum