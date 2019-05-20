İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz Amerika'ya kafa tutuyoruz

Süleyman Soylu, “8 Mayıs'ta belediye meclisinde aldıkları 'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' teklifinin oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı, hem kendisine hem belediye meclisindeki tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim. Çünkü, dünyada uyuşturucu konusunda insanlığa yönelmiş çok büyük bir tehdit var; Türkiye bu tehdidin en fazla hedefinde olan ülkelerden birisidir, hem madde bağımlılığı noktasında bize yöneliyor, hem de terörün finansmanı noktasında bu mesele bize yönelmektedir. Burada çok büyük bir mücadele veriyoruz. İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarımızı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında arttırdık. Türkiye genelinde de aynı dönemde yüzde 25 oranında bir operasyon artışı gerçekleştirdik. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye çapında uyuşturucu suçlarından 9 bin 421 kişiyi tutukladık. Şu anda 57 bin 800 kişi var içeride. Yani sahayı ciddi şekilde baskılıyoruz." İfadelerini kullanarak uyuşturucu ile mücadele de yerel yönetimleri yanlarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

"KAYBETTİK AMA BAŞIMIZIN ÜZERİNE DEDİK"

31 Mart yerel seçimlerinin neden tekrarlandığını anlatan Süleyman Soylu, “Türkiye de bu seçim yenileme ilk defa olmuyor. Biz seçimi kaybettik. Ankara'yı kaybettik. İstanbul'un 3 katı kadar çalıştım Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'İlk 20 gün Ankara'da çalışacaksın' Sabah 9'da başladım gecenin saat 12'sine 01'ine kadar çalıştım. Kaybettik ama başımızın üzerine dedik. Mersin'de, Adana'da, Antalya'da kaybettik. Seçimde kaybetmek de var kazanmak da. Ama bir şey yok o da şu, 250 oyun 0 olarak yazılırsa kıyameti koparmaz mısınız? Koparırsınız.

Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur…" diye konuştu.

Yerel seçimlerdeki iptal olan oylar hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, “Binali beyin karşı karşıya geldiği bu durumu ifade etmek durumundayım. Ben siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Seçimde oylar kaydırılır. Ama bu 1 olur iki olur üç olur. Ya sehven yapılır, ya birisi kendi partisinin lehine bir iş yapacaktır onun için yapacaktır. Ama bu eğer kaydırılan rakam 100 sandığa yakın bir rakamsa ve bu bütün ilçelere de yayılmışsa ortak olarak, demek ki bu koordinasyon önceden planlanmış, yapılmış, yedirebilirsek yedirebildiğimiz yerde yedirin, bunu sağlayın diyen bir anlayışın kendisidir. Sandıklar açılıyor, itiraz ediliyor. Fark 29 binden 13 bine düşüyor. Normali şudur, eğer yüzde 50 yüzde 50 iki parça varsa bir bütünün içerisinde iptal iki tarafta da aynıdır" şeklinde konuştu.