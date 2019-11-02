İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize akıl öğretmeye çalışanlar gelsinler, Türkiye’nin göç politikasında nereye geldiğini öğrensinler" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "Bize ak\u0131l \u00f6\u011fretmeye \u00e7al\u0131\u015fanlar gelsinler, T\u00fcrkiye\u2019nin g\u00f6\u00e7 politikas\u0131nda nereye geldi\u011fini \u00f6\u011frensinler" dedi.Rus fenomen Trabzon'da yol sordu, sosyal medyada olay oldu!Ula\u015ft\u0131rma ve Altyap\u0131 Bakan\u0131 Mehmet Cahit Turhan\u2019dan ak\u0131ll\u0131 kent uygulamalar\u0131 stand\u0131na ziyaretBolu\u2019da, 2 milyonluk ka\u00e7ak elektronik cihaz operasyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum