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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

02.02.2021 10:50 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama

Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili paylaştığı mesajında 'Tuzağa düşmeyin' dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili Twitter'dan bir açıklama yapan Bakan Soylu, şunları yazdı:

''Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
Elbette hayır...

Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz?
Elbette hayır...

Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olmayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyşn...

Sizden beklentimiz bilimsel başarı, sizden beklentimiz okul başarısı, sizden beklentimiz büyük ve güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır. ''

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