İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ’da sağladık."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: "B\u00f6lgeye 10 binin \u00fczerinde \u00e7ad\u0131r sevk ettik. 6 bin 455 \u00e7ad\u0131r\u0131n da kurulumunu hem Malatya hem de Elaz\u0131\u011f\u2019da sa\u011flad\u0131k."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Evde \u00e7\u0131kan yang\u0131nda \u00f6ld\u00fcHDP \u00f6n\u00fcndeki ailelerin evlat n\u00f6beti 146\u2019nc\u0131 g\u00fcn\u00fcndeHurman\u0131n faydalar\u0131 nelerdir? Hurma hangi hastal\u0131klara iyi gelir?
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