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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ’da sağladık."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ’da sağladık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bölgeye 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ’da sağladık."

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