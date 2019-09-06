\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu: "Bu y\u0131l i\u00e7inde en son rakamla 85 bin 269 uyu\u015fturucu operasyonu ger\u00e7ekle\u015ftirilmi\u015f ve 126 bin 519 g\u00f6zalt\u0131; 15 bin 330 tutuklama yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r." Kurye deh\u015feti! Zorla eve girip 3 kad\u0131na kabusu ya\u015fatt\u0131Menderes a\u00e7\u0131klar\u0131nda 18 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131FET\u00d6\u2019den g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan T\u00dcB\u0130TAK \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 adliyeye sevk edildi
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