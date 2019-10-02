İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, bu y\u0131l sadece yurt i\u00e7inde 315 bin ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menin yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Ak\u0131n ak\u0131n gidiyorlar! S\u0131rf foto\u011fraf \u00e7ekebilmek i\u00e7in...173 \u015fehidin isminin kaz\u0131nd\u0131\u011f\u0131 orman: \u2018\u00c7anakkale \u015eehitler Orman\u0131\u2019\u0130n\u015faatta \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 b\u0131rakt\u0131, melisa ekimine ba\u015flad\u0131
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