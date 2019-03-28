İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eru
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün Erdek'te nasıl huzur varsa Şırnak'ta, Batman'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te her yerde huzur var. Şu Erdek'in sahilinde nasıl geziyorsanız, bir anne kızıyla nasıl huzur ve güven içinde geziyorsa, bugün benim ülkemin Eruh'unda da İdil'inde de Diyarbakır'ında da Batman'ında da Bitlis'inde de aynı huzur var."
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