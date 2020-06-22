İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."