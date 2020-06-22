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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."

BURSA HABERLERİ  | 22.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Bursa'daki selde kaybolan) Derya'nın aranmasına devam ediliyor. Duamız canlı bir şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, hava araçlarımız aynı şekilde aramalara devam ediyor."


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