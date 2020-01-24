İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "Da\u011fdaki ter\u00f6rist say\u0131s\u0131 500\u2019e d\u00fc\u015ft\u00fc. Diyorlar ki k\u0131\u015f\u0131n operasyon olur mu? Canlar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartana kadar operasyon olur. 2020 PKK i\u00e7in ba\u015fka bir y\u0131l olacak" dedi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130YSK'da yeni d\u00f6nem ba\u015flad\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan ile Merkel\u2019in g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ba\u015flad\u0131Binbir derde deva nar ve suyunun faydalar\u0131