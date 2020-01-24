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  4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki terörist sayısı 500’e düştü. Diyorlar ki kışın operasyon olur mu? Canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak" dedi.

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