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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 5 soru! 'Ses ver Kılıçdaroğlu'

18.04.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bazı sorular yöneltti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan 5 soru! 'Ses ver Kılıçdaroğlu'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. Soylu, mesajında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.

Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:

– Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?

– ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?

– Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?

– 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu
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