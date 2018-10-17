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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 21:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki nüfus idarelerindeki iş yükünü hafifletmek amacıyla, bin 170 memur alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

Memur alımı yapacağını açıklayan kurumlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde hizmet verecek bin 170 nüfus memuru alımı yapılacağını açıkladı. Soylu, memur alımlarının bir ay içerisinde başlatacağı kaydedildi.

SOYLU: 1 AY İÇERİSİNDE ALINACAK

AA Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memur alımı müjdesi verdi. Türkiye genelindeki nüfus idarelerindeki iş yükünü hafifletmek için alınacak memurların sayısına ilişkin Bakan Soylu, rakamın bin 170 olduğunu ifade etti. Soylu, alımların ise bir ay içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.

5 BİN POLİS YOLLARA İNİYOR

Memur alımlarının yanı sıra trafik polisi kadrosuna ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "285 motosikleti trafiğe veriyoruz. Bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800'ünü tamamladık, eğitimleri de bitti." dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dayısı olanlar yaşadı
Kendi adamlarinizi koyacaginiz icin o islere duyuru yapmanin bir anlami yok
nüfus idaresinin mevcudunu artırmak lazım tabi suriyelilere yetişemiyorlardır
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