İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

Memur alımı yapacağını açıklayan kurumlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelindeki nüfus müdürlüklerinde hizmet verecek bin 170 nüfus memuru alımı yapılacağını açıkladı. Soylu, memur alımlarının bir ay içerisinde başlatacağı kaydedildi.
AA Editör Masası'na konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu memur alımı müjdesi verdi. Türkiye genelindeki nüfus idarelerindeki iş yükünü hafifletmek için alınacak memurların sayısına ilişkin Bakan Soylu, rakamın bin 170 olduğunu ifade etti. Soylu, alımların ise bir ay içerisinde başlayacağına vurgu yaptı.
Memur alımlarının yanı sıra trafik polisi kadrosuna ilişkin de konuşan Bakan Soylu, "285 motosikleti trafiğe veriyoruz. Bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800'ünü tamamladık, eğitimleri de bitti." dedi.
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