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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ailelerine müjde açıklaması

07.07.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2,5 yıl sonra Diyarbakır'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, evlat nöbeti tutan ailelerle görüştü. Bakan Soylu, ailelere cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürprizi olacağını söyledi. Nöbetteki annelerden Sultan Güger "İçişleri bakanımız gelmişti onunla görüştük, 'müjdemiz var' dedi, herhalde cuma günü söyleyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cuma günü burada olacak müjdeyi o bize verecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Diyarbakır ailelerine müjde açıklaması

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti koronavirüse rağmen 674 gündür devam ediyor.

BAKAN SOYLU DİYARBAKIR'A GELDİ

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına kapalı olarak ailelerle görüştü.

Ailelerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma gününü işaret ederek sürpriz açıklanacağı müjdesi verdi. Aileler, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği günü iple çekiyor.

"MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK"

Dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, 4 Ekim 2015’te oğlu kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydetti. Anne Güger, “6 yıldır haber aramıyorum ne arıyor ne de soruyor. Bir buçuk yıldır buradayım hiçbir güç beni buradan kaldıramaz, oğlumu almadan gitmiyorum. Ben siyaset yapmıyorum siyaseten de anlamıyorum. Benim dava çocuğum kimseden mal mülk istememişim çocuğumuz istiyorum. Allah’ın izniyle birer birer geliyorlar, inşallah bize de sıra gelecek. İçişleri bakanımız gelmişti onunla görüştük, 'müjdemiz var' dedi, herhalde cuma günü söyleyecekler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cuma günü burada olacak müjdeyi o bize verecek, vereceği müjdeyi bekliyoruz.

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Ailelerden birinin çocuğu gelecek ama kim olduğunu bilmiyoruz, inşallah darısı bütün annelerin olsun, çocuk hasretiyle dayanılmıyor” dedi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
yine gaza geldiler :) 2023 e kadar her hafta da gaz bulsan gidiyorsunuz by by
belki bu sefer kaçak gaz olabilir
Allah askına bi müjde fln istemiyoruz peşine zam geliyor Türk halkıyla alay ediyorsunuz bi gidin yakamızdan artık
Moda oldu bu supriz,müjde neyse soyleyin arkadas.Ne ileri tarihe atıp meraklandiriyorsunuz insanlari

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