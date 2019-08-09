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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı yaptı. Soylu paylaşımında, “Siz de kemerinizi takarken videonuzu çekip #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşın scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanma şansı yakalayın” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabı üzerinden videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, bayram öncesinde vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Soylu, “Bayramda yola çıkan vatandaşlarımız, bayramın en güzel yanı sevdiklerimizle birlikte olmak, beraber olmaktır ne olursunuz bu buluşma yarım kalmasın. Hepimizin kemeri ses getirsin. Haydi Bismillah” sözlerini kullandı.

Soylu paylaşımında bir de, “Siz de kemerinizi takarken videonuzu çekip #KemerinSesGetirsin etiketiyle paylaşın scooter, kask ve koruma ekipmanı kazanma şansı yakalayın” yazdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu kurban bayramı emniyet kemeri

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