İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'evde kal' mesajı

AA muhabirinin Göç İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal izolasyonun desteklenmesi amacıyla Uyum ve İletişim Daire Başkanlığınca "Evde hayat var, evde kal Türkiyem" sloganıyla video hazırlandı.

Videoda, İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'ın yanı sıra futbolculardan, yerel yöneticilere, sanatçılardan, öğretim görevlilerine, uluslararası öğrencilerden, Türkiye'deki yabancılara kadar birçok farklı kesimden insan, evlerinden çektikleri videolarla "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan videoda, "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var, o da evde kalmak. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.