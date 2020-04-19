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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'evde kal' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan videoda, "Evde kal Türkiye" mesajını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'evde kal' mesajı

AA muhabirinin Göç İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal izolasyonun desteklenmesi amacıyla Uyum ve İletişim Daire Başkanlığınca "Evde hayat var, evde kal Türkiyem" sloganıyla video hazırlandı.

Videoda, İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız'ın yanı sıra futbolculardan, yerel yöneticilere, sanatçılardan, öğretim görevlilerine, uluslararası öğrencilerden, Türkiye'deki yabancılara kadar birçok farklı kesimden insan, evlerinden çektikleri videolarla "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırlanan videoda, "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var, o da evde kalmak. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

YABANCI FUTBOLCULARDAN TÜRKÇE MESAJ

Öte yandan, yabancı futbolcuların "Evde kal Türkiye" mesajını Türkçe söylemesi beğeni topladı. Futbolcular, vatandaşları Türkçe mesajlarla evde kalmaya davet etti.

Projeye, milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaşlı futbolcular Domagoj Vida, Kevin-Prince Boateng, Trabzonsporlu futbolcular Doğan Erdoğan, Filip Novak, Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli, Florin Andone ve Mario Lemina, Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Sissoko, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş Senegalli futbolcu Moussa Sow, dünya ikincisi milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz, sanatçılardan Yusuf Güney, Şahin Kendirci, ABD'li sanatçı Della Miles, "Dombra" şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Moldovalı sanatçı Leonida Timuş, Türkmenistanlı sanatçı Begench Orayev, İranlı Ressam Shahrzad Alinezhad, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca, İngilizce öğretmeni Hakiimu Kawalya, yazar Ahmet Turgut da katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Evde Kal Türkiye

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